В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар

Вспыхнувший вчера утром пожар рядом с городом Новотроицк в Оренбургской области локализован на общей площади 20 гектаров. Об этом сообщило в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Погибших и пострадавших в результате крупного природного пожара, переметнувшегося с территории соседнего Казахстана из-за сильного южного ветра, нет. Были эвакуированы 174 ребенка и 48 сотрудников детского оздоровительного лагеря "Чайка" из-за угрозы возгорания. В итоге, сообщают спасатели, не было допущено перехода огня на населенные пункты, хотя почти две тысячи жителей большого села Хабарное готовили к эвакуации.

Пожар удалось локализовать в том числе с помощью военнослужащих. В 20:20 самолет военно-транспортного полка , вылетевший из Оренбурга, сбросил на холмистую местность 42 тонны воды. Сейчас восточные районы региона продолжают оставаться под надзором спасателей, организована авиаразведка. При необходимости ИЛ-76 снова примет участие в тушении.

Напомним, вчера утром под Новотроицком начала гореть сухая трава. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили пламя уже на площади 1,5 гектара. В городе ввели режим ЧС.