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30.06.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии прокурора задержали за вымогательство взятки

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии сотрудника прокуратуры республики задержали за вымогательство взятки у бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по СКФО.

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По данным следователей, подозреваемый прокурор "вымогал деньги у представителя коммерческих структур" за то, что будет покровительствовать "его предпринимательской деятельности".

- Главное следственное управление Следственного комитета РФ по СКФО во взаимодействии с УФСБ России по Северной Осетии задокументировали противоправную деятельность сотрудника прокуратуры РСО-Алания, советника юстиции, 1981 года рождения, - передает информагентство слова представителя Главного следственного управления СК России по СКФО.

Известно, что против задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям - "злоупотребление должностными полномочиями" и "получение взятки".

Был ли задержан сотрудник прокуратуры с поличным в момент передачи денег или в результате оперативной разработки спецслужб, не сообщается.

Сейчас в отношении него избирается мера пресечения. В соответствии с юридической и судебной практикой, обычно по решению суда подозреваемых в преступлении содержат в СИЗО на время расследования и установления всех обстоятельств инцидента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Преступления правоохранителей
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