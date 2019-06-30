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30.06.2019 11:22
Рубрика: В мире

В Портленде прошли беспорядки: в полицию бросали "коктейли с бетоном"

Текст: Максим Макарычев

Массовые беспорядки, которые в полиции назвали "гражданскими волнениями", произошли в субботу днем в американском Портленде, штат Орегон.

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Сначала побоище устроили между собой члены движения "Антифа" и правоконсервативной группировки "Гордые мальчики". А затем демонстранты напали на полицейских, распылив перцовый газ и кидая в стражей порядка "молочные коктейли", которые на самом деле были чашками, наполненными быстросохнущим бетоном, смесью порошка и воды. Эта смесь может затвердеть всего за 10 минут, сообщает NBC. "Полиция получила информацию о том, что некоторые из молочных коктейлей, брошенных во время демонстрации, содержали быстросохнущий цемент", - сообщило в Twitter полицейское управление Портленда.

Представители местных властей также заявили о многочисленных стычках, а также о метательных снарядах, брошенных в демонстрантов и офицеров. Задержаны несколько человек в возрасте до 25 лет, в том числе известные радикальные активисты.

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Также сообщается о восьми раненых стражах правопорядка. Был также ранен Энди Нго, консервативный писатель, который, по-видимому, подвергся нападению со стороны членов "Антифа". Позже Нго опубликовал селфи из больницы с синяками, порезами и царапинами на лице, отмечает Fox News.

Полиции удалось расчистить площадь, где собрались участники несанкционированного митинга только через три часа. Движение в районе, где находились сотни протестующих, удалось восстановить ближе к вечеру.

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