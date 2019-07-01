Косачев рассказал о перспективах подготовки нового договора по СНВ

"Разработка нового документа в остающееся время абсолютно нереальна", - заявил он РИА Новости, уточнив, что работа над новым текстом обычно занимает все время с момента подписания предыдущего договора, то есть "как правило, пять-семь лет, может быть, десять". "У нас остается полтора, это совершенно точно те сроки, в которые разработать новый договор абсолютно не представляется возможным. К моему глубокому сожалению, время было упущено", - добавил сенатор.
Однако за оставшееся время можно провести консультации по продлению действующего СНВ-3. Ранее, напомнил парламентарий, американцы говорили, что определятся с этим вопросом не раньше 2020 года. "Теперь появились признаки того, что это определение позиции может произойти раньше, возможно, уже произошло, поскольку назначены соответствующие команды для проведения консультаций", - отметил Косачев. По его мнению, сохранить действующий договор - "вполне реальная задача". И это крайне важно сделать, чтобы не допустить правового вакуума в такой важной сфере как контроль над стратегическими ядерными вооружениями.
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Это единственный действующий документ в сфере ограничения вооружений между Россией и США. Срок его действия истекает в 2021 году.
По словам президента России Владимира Путина, на прошедшем в Осаке саммите тема СНВ обсуждалась в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны поручили внешнеполитическим ведомствам начать консультации по договору, сообщил Путин, подчеркнув, что пока рано говорить, приведут ли они к продлению документа.