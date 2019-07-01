Косачев рассказал о перспективах подготовки нового договора по СНВ

Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вряд ли удастся подготовить до конца президентского срока Дональда Трампа, но можно продлить действующий, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разработка нового документа в остающееся время абсолютно нереальна", - заявил он РИА Новости, уточнив, что работа над новым текстом обычно занимает все время с момента подписания предыдущего договора, то есть "как правило, пять-семь лет, может быть, десять". "У нас остается полтора, это совершенно точно те сроки, в которые разработать новый договор абсолютно не представляется возможным. К моему глубокому сожалению, время было упущено", - добавил сенатор.

Однако за оставшееся время можно провести консультации по продлению действующего СНВ-3. Ранее, напомнил парламентарий, американцы говорили, что определятся с этим вопросом не раньше 2020 года. "Теперь появились признаки того, что это определение позиции может произойти раньше, возможно, уже произошло, поскольку назначены соответствующие команды для проведения консультаций", - отметил Косачев. По его мнению, сохранить действующий договор - "вполне реальная задача". И это крайне важно сделать, чтобы не допустить правового вакуума в такой важной сфере как контроль над стратегическими ядерными вооружениями.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Это единственный действующий документ в сфере ограничения вооружений между Россией и США. Срок его действия истекает в 2021 году.

По словам президента России Владимира Путина, на прошедшем в Осаке саммите тема СНВ обсуждалась в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны поручили внешнеполитическим ведомствам начать консультации по договору, сообщил Путин, подчеркнув, что пока рано говорить, приведут ли они к продлению документа.