Начался отбор участников в шоу "Голос" и "Голос 60+"

Новости

"Мстителям" не удалось обойти "Аватар" со второй попытки 13:10
Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей 13:03
Volkswagen, УАЗ и Mercedes обновили цены на автомобили в России 13:02
В Польше появится американский центр подготовки солдат 12:55
В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек 12:52
"Восставший из ада" станет телесериалом и получит ремейк 12:45
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск 12:37
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи 12:37
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда "Свободная Россия" 12:33
Синоптики рассказали, каким будет начало июля на Урале 12:29
Житель Дагестана погиб в ДТП на трассе "Кавказ" 12:24
В кафе на севере Петербурга 31 человек отравился шавермой 12:23
АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta 12:13
В Дагестане уничтожили бандитский арсенал 12:12
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы 12:12
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах 12:03
В Японии запретили курить в общественных местах 12:02
"Проклятие Аннабель 3" возглавило российский прокат 12:00
СК опубликовал видео задержания чиновников в Махачкале 11:56
Рошаль призвал проверить итоги экспертизы смерти младенца в Калининграде 11:55
В Приамурье у сотрудницы детсада обнаружен туберкулез 11:45
В Якутии глава села продал дом вместе с жильцами 11:39
Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата" 11:35
От рака умер живший в России чилийский режиссер Себастьян Аларкон 11:35
В ДТП под Курском погибли три человека 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 12:52
Рубрика: Культура

Начался отбор участников в шоу "Голос" и "Голос 60+"

Текст: Сусанна Альперина
1 июля в Останкино стартовали кастинги нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос". Это не означает, что прийти на эти прослушивания может любой.
Фото: instagram.com/ alsou_a
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью"

"Из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт Первого, приемная комиссия уже отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей", - такая цифра приводится в сообщении Первого канала. По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе - знаменитых "слепых прослушиваниях".

Но в Останкино можно встретить не только молодых людей с огромными номерами на костюмах - так выглядят участники кастинга популярного шоу. Встречаются люди и постарше - потому что одновременно там же проходят кастинги 2-го сезона проекта "Голос 60+". На этот отбор приглашено 250 человек, до стадии "слепых прослушиваний" будут допущены 50 из них. Самой возрастной участнице - 91 год.

Кстати

В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу. К такому шагу канал "подтолкнул" всем известный инцидент с победой в шоу "Голос. Дети". Именно тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что система голосования будет усовершенствована.

Культура Музыка Поп-музыка Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
В Польше появится американский центр подготовки солдат
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи
Дональд Туск прервал саммит Евросоюза
Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей