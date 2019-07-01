Начался отбор участников в шоу "Голос" и "Голос 60+"

1 июля в Останкино стартовали кастинги нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос". Это не означает, что прийти на эти прослушивания может любой.

"Из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт Первого, приемная комиссия уже отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей", - такая цифра приводится в сообщении Первого канала. По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе - знаменитых "слепых прослушиваниях".

Но в Останкино можно встретить не только молодых людей с огромными номерами на костюмах - так выглядят участники кастинга популярного шоу. Встречаются люди и постарше - потому что одновременно там же проходят кастинги 2-го сезона проекта "Голос 60+". На этот отбор приглашено 250 человек, до стадии "слепых прослушиваний" будут допущены 50 из них. Самой возрастной участнице - 91 год.

Кстати

В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу. К такому шагу канал "подтолкнул" всем известный инцидент с победой в шоу "Голос. Дети". Именно тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что система голосования будет усовершенствована.