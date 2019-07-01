Начался отбор участников в шоу "Голос" и "Голос 60+"

"Из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт Первого, приемная комиссия уже отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей", - такая цифра приводится в сообщении Первого канала. По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе - знаменитых "слепых прослушиваниях".
Но в Останкино можно встретить не только молодых людей с огромными номерами на костюмах - так выглядят участники кастинга популярного шоу. Встречаются люди и постарше - потому что одновременно там же проходят кастинги 2-го сезона проекта "Голос 60+". На этот отбор приглашено 250 человек, до стадии "слепых прослушиваний" будут допущены 50 из них. Самой возрастной участнице - 91 год.
В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу. К такому шагу канал "подтолкнул" всем известный инцидент с победой в шоу "Голос. Дети". Именно тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что система голосования будет усовершенствована.