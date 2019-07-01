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От рака умер живший в России чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Новости
    01.07.2019, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чилийский кинорежиссер, сценарист, композитор и художник Себастьян Аларкон скончался в возрасте семидесяти лет. Об этом в воскресенье сообщил на своей Facebook-странице журналист Леонид Павлючик.

"Умер режиссер Себастьян Аларкон. Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину - СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы", - написал Павлючик. Опубликовав архивное интервью с кинематографистом.

Бывшая жена режиссера, киновед Татьяна Яковлева уточнила в беседа с РИА Новости, что Алкарон умер поздно вечером 30 июня. Причина - онкологическое заболевание. "Буквально за две недели "сгорел", - сказала Яковлева. Добавив: прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11:00.

Себастьян Рамон Аларкон Рамирес родился 14 января 1949 года в Вальпараисо, Чили.

С 1971 года жил в Москве, учился во ВГИКе. После того как в 1973 году в Чили произошёл переворот, решил остаться в СССР. В конце девяностых вернулся на родину, но продолжал сотрудничать с российским кинематографом.

Поставил фильмы "Ягуар", "Ночь над Чили", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Испанская актриса для русского министра", "Падение Кондора".

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