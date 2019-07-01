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Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Рекордная "Армия"

Контракты на триллион рублей были заключены на военной выставке в "Патриоте"
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Около 50 контрактов на общую сумму более триллиона рублей было подписано на форуме "Армия-2019". На выставке были показаны как образцы военной техники, с заделом на перспективу, так и вооружение, которое может появиться в войсках уже в ближайшее время.
На "Армии-2019" показали обновленный вертолет "Ночной охотник". Фото: Сергей Михеев. На "Армии-2019" показали обновленный вертолет "Ночной охотник". Фото: Сергей Михеев.
На "Армии-2019" показали обновленный вертолет "Ночной охотник". Фото: Сергей Михеев.

"Армия-2019" вызвала большой интерес специалистов и просто любителей военной техники. За шесть дней форума на нем побывало свыше миллиона человек. Для того чтобы заинтересовать посетителей, минобороны каждый день устраивало динамические показы, где военная техника плавала, стреляла, летала и даже прыгала. Причем проходило все это действо в условиях максимально приближенных к боевым. Всего в показательных выступлениях было задействовано порядка 300 боевых машин.

Фото: Георгий Санатин
На форуме "Армия-2019" на Урале показали "фотоаппарат на колесах"

Конечно, показателем успешности любой военной выставки являются контракты, которые на ней заключаются. Здесь "Армии-2019" тоже есть чем похвастать. Подписанные в рамках форума соглашения на триллион рублей - это своеобразный рекорд всех военных выставок, которые проходили в России.

Самый большой контракт был заключен на поставку истребителей пятого поколения Су-57. Всего в войска, в рамках подписанного соглашения, должно поступить 76 самолетов. Другой крупный контракт, который заключило военное ведомство, - поставка в войска 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Этот воздушный "танк" в НАТО назвали Havoc (Опустошитель). Обновленный вертолет может стрелять дальше, а "видеть" лучше благодаря новым локаторам, обеспечивающим круговой обзор и системе управления с элементами искусственного интеллекта. Обновленный "Ночной охотник" уже прошел обкатку боем в Сирии, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"

"Призыва" в армию также ожидает еще ряд новинок, показанных на выставке. В частности, перспективный самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ" должен завершить госиспытания в 2020 году. Этот миномет называют новейшей разработкой в сфере орудий войсковой артиллерии. Он может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Миномет способен стрелять на расстояние от 100 метров до 6 км со скорострельностью до 15 выстрелов в минуту.

Еще одна новинка для десантников - 120 мм самоходное артиллерийское орудие "Лотос", которое способно выпустить до 8 снарядов в минуту на дальность до 13 километров. В будущем эта самоходка заменит в ВДВ легендарные САУ "Нона-С", которые были разработаны еще во времена СССР. Госиспытания сейчас заканчивает и мостоукладчик МТУ-2020 на базе танка Т-90МС, который способен буквально за 3-5 минут перекинуть 27-метровый мост через ров или реку. Конструкция выдерживает вес боевой техники до 60 тонн.

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