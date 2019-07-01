Новости

Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 01.07.2019
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 01.07.2019
Видео: Пугачева подъехала прямо к поезду по перрону на машине 01.07.2019
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе 01.07.2019
Комикс Нила Геймана "Песочный человек" станет телесериалом 01.07.2019

РЖД проведет проверку из-за Maybach с Пугачевой на перроне

Поп-музыка
    01.07.2019, 21:41

Служебная проверка пройдет по факту выезда автомобиля Maybach на перрон Рижского вокзала. Руководство железной дороги проверит действия сотрудников, которые допустили машину в закрытую зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина

Там пояснили, что Maybach с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным не мог помешать другим пассажирам, поскольку выехал на техническую платформу № 2. Однако и в эту зону допускается только спецтехника в строго регламентированных случаях. Поэтому руководство компании и проведет проверку.

Напомним, видео с выездом машины Пугачевой на перрон к дверям поезда появилось в соцсетях и вызвало большой резонанс.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Мстителям" не удалось обойти "Аватар" со второй попытки 01.07.2019
"Восставший из ада" станет телесериалом и получит ремейк 01.07.2019
"Проклятие Аннабель 3" возглавило российский прокат 01.07.2019
От рака умер живший в России чилийский режиссер Себастьян Аларкон 01.07.2019
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 30.06.2019