РЖД проведет проверку из-за Maybach с Пугачевой на перроне

Служебная проверка пройдет по факту выезда автомобиля Maybach на перрон Рижского вокзала. Руководство железной дороги проверит действия сотрудников, которые допустили машину в закрытую зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Там пояснили, что Maybach с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным не мог помешать другим пассажирам, поскольку выехал на техническую платформу № 2. Однако и в эту зону допускается только спецтехника в строго регламентированных случаях. Поэтому руководство компании и проведет проверку.

Напомним, видео с выездом машины Пугачевой на перрон к дверям поезда появилось в соцсетях и вызвало большой резонанс.