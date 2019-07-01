В июне 20 отдыхающим на пляжах Москвы понадобилась реанимация

За первый летний месяц из столичных водоемов спасены 48 человек, из них двадцати понадобились реанимационные действия. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному надзору Москвы.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе департамента, в подавляющем большинстве случаев причинами происшествий стало купание в запрещенных местах в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число спасенных в июне у сотрудников поисково-спасательной станций "Рублево" - из воды были вытащены 9 человек. Еще шестерых спасли в зоне отдыха "Мещерское", в зонах отдыха "Терлецкая" и "Фили" вытащили из воды по пять человек.

Как отмечают в департаменте, из-за жаркого месяца и теплой воды в водоемах, граждане активно использовали для купания места, в том числе и не приспособленные для отдыха на воде, более того, количество купающихся было намного больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего свой досуг в местах массового отдыха, где за безопасностью на воде следят специалисты поисково-спасательных станций МГПСС, в июне провели более 480 тысяч человек.