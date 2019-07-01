Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до шести человек

Через неделю после крупного ДТП, произошедшего в Забайкальском крае 22 июня, число его жертв выросло на одного человека. Шестой погибшей стала девочка, которая скончалась в больнице 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления МВД.

В ведомстве также отметили, что остальные пострадавшие, двое взрослых и один ребенок, идут на поправку.

Напомним, ДТП в Читинском районе на Яблоновом хребте произошло накануне вечером. Автомобиль Toyota Celsior на "встречке" столкнулся с Toyota Camry. На месте аварии погибли четыре человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы. Еще одна пострадавшая умерла от травм на следующий день.

Основная версия причины ДТП - выезд водителя Toyota Celsior на полосу встречного движения.