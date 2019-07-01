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01.07.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до шести человек

Текст: Анна Бондаренко

Через неделю после крупного ДТП, произошедшего в Забайкальском крае 22 июня, число его жертв выросло на одного человека. Шестой погибшей стала девочка, которая скончалась в больнице 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления МВД.

Жертвами страшной аварии в Калмыкии стали пять человек

В ведомстве также отметили, что остальные пострадавшие, двое взрослых и один ребенок, идут на поправку.

Напомним, ДТП в Читинском районе на Яблоновом хребте произошло накануне вечером. Автомобиль Toyota Celsior на "встречке" столкнулся с Toyota Camry. На месте аварии погибли четыре человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы. Еще одна пострадавшая умерла от травм на следующий день.

Основная версия причины ДТП - выезд водителя Toyota Celsior на полосу встречного движения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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