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01.07.2019 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Чукотке Ан-26 при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу

Текст: Инесса Доценко

Аварийная ситуация, которая привела к повреждению самолета Ан-26, возникла при посадке лайнера в аэропорту Анадыря (Угольный). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе аэропорта.

Пострадавшие в катастрофе Ан-24 в Бурятии пошли на поправку

- Самолет Ан-26, выполнявший служебный рейс, приземлился в аэропорту Угольный. Однако после посадки экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился за границу летного поля, - сказал собеседник агентства.

Этот же источник высказал предположительную причину аварийной ситуации. По его словам, ею могла стать ошибка пилотов, совершивших посадку с превышением скорости.

Семь человек экипажа не пострадали. Зато получили повреждения стойки шасси Ан-26.

Как рассказали "РГ" в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).

Несколькими днями раньше при посадке в бурятском поселке Нежнеангарске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений пассажирский Ан-24. В этой катастрофе погибли два человека.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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