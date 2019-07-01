На Чукотке Ан-26 при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу

Аварийная ситуация, которая привела к повреждению самолета Ан-26, возникла при посадке лайнера в аэропорту Анадыря (Угольный). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе аэропорта.

- Самолет Ан-26, выполнявший служебный рейс, приземлился в аэропорту Угольный. Однако после посадки экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился за границу летного поля, - сказал собеседник агентства.

Этот же источник высказал предположительную причину аварийной ситуации. По его словам, ею могла стать ошибка пилотов, совершивших посадку с превышением скорости.

Семь человек экипажа не пострадали. Зато получили повреждения стойки шасси Ан-26.

Как рассказали "РГ" в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).



Несколькими днями раньше при посадке в бурятском поселке Нежнеангарске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений пассажирский Ан-24. В этой катастрофе погибли два человека.