В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза

В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.

По словам главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анны Кузнецовой, идет диагностика госпитализированных, пока у них выявлены следы бруцеллел, для уточнения диагноза нужны длительные бактериологические исследования.

Сейчас в крае работают специалисты из Иркутской области и Ставропольского края с диагностическим оборудованием.

Ранее в фермерском хозяйстве в районе имени Лазо была обнаружена вспышка этого заболевания. Часть поголовья коз была уничтожена. На ферме проведена дезинфекция. В конце июня бруцеллез у крупного рогатого скота был выявлен в соседнем Приморье.

Справка "РГ"



Человек может заразиться бруцеллезом от шерсти, пуха, шкуры животного, мясомолочных продуктов. Поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, а также костно-суставной аппарат. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться и привести к инвалидности.