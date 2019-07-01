В Прикамье мужчина пытался пройти в суд с ножом, спрятав его в зонте

Судебные приставы в селе Кондратово Пермского края задержали 44-летнего гражданина, который пытался пронести холодное оружие в здание мирового суда.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебный пристав предложил посетителю выложить предметы, запрещенные к проносу в суд, и предупредил об административной ответственности за неисполнение данного распоряжения. Гражданин отрицал наличие у него каких-либо опасных предметов, но в ходе осмотра ручным металлодетектором в складках находящегося при нем зонта был обнаружен нож-бабочка.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила". На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли нож.