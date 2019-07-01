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01.07.2019 09:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье мужчина пытался пройти в суд с ножом, спрятав его в зонте

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судебные приставы в селе Кондратово Пермского края задержали 44-летнего гражданина, который пытался пронести холодное оружие в здание мирового суда.

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Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебный пристав предложил посетителю выложить предметы, запрещенные к проносу в суд, и предупредил об административной ответственности за неисполнение данного распоряжения. Гражданин отрицал наличие у него каких-либо опасных предметов, но в ходе осмотра ручным металлодетектором в складках находящегося при нем зонта был обнаружен нож-бабочка.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила". На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли нож.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов
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