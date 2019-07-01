На Алтае возбудили дело после пропажи двух мальчиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи двух детей в поселке Кировский Смоленского района. Мальчики в возрасте семи и восьми лет ушли из дома играть еще 27 июля и не вернулись.

На протяжении нескольких дней детей разыскивают полиция, спасатели и волонтеры. На крутом берегу реки Песчаная высотой около трёх метров были обнаружены два велосипеда, принадлежащие мальчикам, а также детская одежда.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ, - сообщила "РГ" исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.

По одной из версий, дети могли утонуть в реке.