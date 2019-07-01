В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом

В Красноярске из горящего жилого дома эвакуированы более 40 человек. Как сообщает РИА Новости, информация о пожаре поступила на пульт в 11.02 местного времени (7.02 по Мск). На место выехали несколько пожарных расчетов.

К моменту прибытия пожарных большинство жильцов сами покинули дом по лестницам. Однако четверых человек, в том числе одного ребенка эвакуировали пожарные.

По последним данным, площадь возгорания, охватившего один из верхних этажей, составляет 70 квадратных метров. На борьбе с огнём заняты 45 человек и 15 единиц техники. Как уточнили в пресс-службе МЧС, огонь удалось локализовать.

Причины пожара выясняются.