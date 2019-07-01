В Дагестане задержали чиновников за махинации при строительстве школ

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в отношении заместителей директора дагестанской Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, сообщает пресс-служба СКР.

Чиновников подозревают в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре задержанным предъявят обвинение.

По данным следствия, в 2017 году высокопоставленные сотрудники дирекции незаконно подписали инвестиционные контракты на строительство школ в нескольких районах республики.

Действия чиновников привели к значительному ущербу бюджету Дагестана. Так, махинация одного из них обошлась казне в сумму более 183 миллионов рублей. Действия еще двоих нанесли ущерб на 58 миллионов рублей.

Следствие приступило к закреплению доказательственной базы.