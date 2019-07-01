СК опубликовал видео задержания чиновников в Махачкале

СК выложили съемку задержания трех высокопоставленных чиновников дагестанской Дирекции единого государственного заказчика-застройщика.

В двухминутном ролике показаны основные этапы операции. Сотрудники ФСБ поднялись в кабинет к одному из подозреваемых, вежливо попросили отложить телефоны. Далее началось изучение документов.

Затем всех троих подозреваемых с чехлами на головах оперативники провели в вертолет.

Все задержанные занимали посты заместителей директора государственного казенного учреждения. Возбуждено дело о превышении служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в 2017 году эти чиновники незаконно подписали инвестиционные контракты на строительство школ в Дагестане. И в результате махинаций республиканскому бюджету был нанесен ущерб, превышающий 240 миллионов рублей.

Задержанных заключили под стражу, вскоре им предъявят обвинение.