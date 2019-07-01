В Петербурге трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД

В Петербурге на внутреннем радиусе Кольцевой автомагистрали (КАД) столкнулись два легковых автомобиля, травмы получили пять человек, среди них трое детей.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 79-м километре магистрали, дорогу не поделили KIA Sorento и Renault Duster.

Наибольший удар пришелся по французскому легковому автомобилю. С травмами средней степени тяжести госпитализирована 61-летняя водитель, а также трое детей, 12, 10 и 2 лет.

С места происшествия госпитализирован и водитель KIA Sorento.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.