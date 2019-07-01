В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома. Служба Государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешения на ввод 1 июля 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, выдано разрешение на 304 квартиры - это два корпуса. В ближайшее время участники долевого строительства смогут получить свое жилье.

В целом же в текущем году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию еще 12 многоквартирных жилых домов, в которых 6132 квартиры.

А до 2022 года в Северной столице намерены полностью решить вопрос обманутых дольщиков.