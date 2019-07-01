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01.07.2019 19:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца

Текст: Наталья Канова (Вологодская область)

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике Вологодской области открылась беспрецедентная выставка "Николай Угодник". На ней представлено около 350 образов святителя Николая Чудотворца XI - начала XX веков.

"Николай Угодник" - это уникальная выставка. Экспонаты для нее предоставили 14 государственных и частных музеев Архангельской и Вологодской областей, Екатеринбурга, а также коллекционеры из разных городов страны. Многие экспонируемые памятники лишь накануне выставки вернулись с реставрации. Большая часть произведений с образом Николая Угодника, в том числе - редкие иконы, представлены публике впервые.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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Одна из таких воссозданных икон - икона "Святителя Николая Чудотворца", датированная второй половиной ХIХ века. Сотрудники архангельского музея "Малые Корелы" обнаружили ее в аварийном состоянии в 2011 году в частном доме деревни Гридкино Верхнетоемского района Архангельской области. Сегодня после серьезной реставрации икона впервые предстала перед посетителями.

Образ святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, занимает особое место в христианской культуре. На Руси его почитали как помощника в делах, защитника путешественников, несправедливо обиженных и попавших в беду. В народе его называли "вторым после Бога заступником", ценили святого за его доброту, милосердие и справедливость. На всей территории русского государства едва ли найдется место, где не было бы храма, посвященного Николаю Угоднику, или иконы и скульптуры с его образом.

По сообщениям Кирилло-Белозерского музея-заповедника, посетители выставки смогут познакомиться с разнообразной иконографией святого, представленной на памятниках иконописного и декоративно-прикладного искусства. Здесь выставлены уникальные иконы XV - XVII веков, в том числе древнейшие образы святого с редкими житийными сюжетами, а также народные иконы, наделенные особым теплом и неповторимым письмом. Также заслуживают особого внимания объемные молельные образы святого, воспроизведенные в деревянной пластике.

Помимо этого, на выставке представлены ранние резные изделия из кости, камня, дерева и графические произведения, старинные книги и целый раздел медных икон и складней, отлитых в старообрядческих мастерских.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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