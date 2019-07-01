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01.07.2019 18:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологодской области отреставрируют и сохранят уникальное судно, выброшенное на берег Онежского озера. Для этого применят необычную технологию.

Фото: Riverfleet.ru
Под Красноярском теплоход ветром выбросило на берег

Напомним, обломки большой деревянной лодки обнаружили на берегу в сентябре прошлого года. Эксперты дали предварительное заключение - возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Таких лодок не строили больше нигде в мире. Они предназначались для северных морей и озер.

- На одну ладью уходило 80 деревьев выше 25 метров, 200 литров смолы, два километра корней для сшивки бортов. Особая ценность находки состоит в том, что сохранилась основа ладьи. В других местах, например, в Старой Ладоге, обнаруживали только отдельные фрагменты Таким образом, "вытегорская ладья" - уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире, - рассказала губернатору региона Олегу Кувшинникову старший научный сотрудник Вытегорского объединенного музея Елена Савичева.

Для сохранения ладьи решили применить необычную методику - постепенное замещение воды в дереве растворами консервирующих веществ. Для этого изготовят ванну из нержавеющей стали, где в течение всего периода консервации будут поддерживать температуру рабочего раствора. Для этого понадобится три-четыре года.

Выброшенную на берег Онежского озера лодку на Вологодчине сохранят. Здесь надеются, что ладья станет своеобразной визитной карточкой региона.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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