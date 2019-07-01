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01.07.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре нашли женщину, оставившую младенца у подъезда дома

Текст: Ирина Белова

Сотрудники краснодарской полиции установили личность женщины, оставившей новорожденного ребенка во дворе многоэтажного жилого дома. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Новорожденный мальчик находится в одном из лечебных учреждений Краснодара. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Напомним, около 16.00 25 июня местные жители обнаружили младенца, завернутого в простыню у подъезда одного из жилых домов на центральной городской улице Ленина.

Установлено, что перед тем как оставить ребенка у многоэтажки, женщина неоднократно пыталась положить его в бэби-бокс расположенного недалеко от роддома на улице Седина, но по каким-то причинам у нее не получилось это сделать - окно бэби-бокса не открывалось. Женщину сняли камеры наружного видеонаблюдения.

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