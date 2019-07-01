На Кубани два подростка погибли при обрушении заброшенного дома

В кубанском городе Абинске два подростка 14 и 18 лет погибли при обрушении заброшенного дома. ЧП произошло днем 30 июня, сейчас этот инцидент расследует Следственный комитет.

"По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 14 до 22 лет вошли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества "Водник 1", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - На этой территории находилось недостроенное двухэтажное здание. Когда подростки и молодой мужчина находились внутри здания, произошло его обрушение.

По данным краевого следственного управления, двое подростков погибли на месте под завалами дома. Их 22-летний товарищ выжил, был госпитализирован и сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В данный момент следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.