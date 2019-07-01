В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек. Один мужчина погиб.

Как сообщили "РГ" в Ростовской областной поисково-спасательной службе, авария произошла на 905 километре федеральной автодороги М-4 в Каменском районе. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух "Газелей", одна из которых перевозила пассажиров.

На месте аварии работает спасательная группа Тарасовского ПСО. Обстоятельства ДТП устанавливаются.