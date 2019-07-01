Суд постановил забрать храм у украинского патриархата в Симферополе

Длившаяся больше четырех месяцев судебная тяжба о помещении в центре крымской столицы, где проводили свои богослужения представители так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), завершилась не в пользу раскольников.

Решение размещено на официальном сайте Арбитражного суда Крыма.

Суд постановил расторгнуть договор аренды части здания, раннее принадлежавшего Симферопольскому высшему военно-политическому училищу, и вернуть недвижимость в собственность государства. Напомним, с 2002 года в этих помещениях находился храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

Еще в 2017 году суд постановил вернуть министерству имущественных и земельных отношений Крыма, расположенные на первом этаже здания помещения площадью 112,6 квадратных метров. Теперь суд вынес вердикт о возврате государству еще 1016 квадратных метров на втором и третьем этажах того же здания. Помимо этого, арендаторы должны уплатить 12000 рублей госпошлины.

Стоит отметить, что политического подтекста в решении судей нет. Министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина не раз заявляла, что представители этой ветви церкви могли бы оставить за собой помещение при условии юридической регистрации в правовом поле РФ. В этом случае УПЦ КП могла бы получить помещения не в аренду, поскольку это не предусмотрено законом, а в постоянное пользование.

Интересно, что все это время, в здании о котором идет речь, официально находилось ООО "КПДЦ", основным видом деятельности которого значилась розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).