Суд постановил забрать храм у украинского патриархата в Симферополе

Новости

РЖД проведет проверку из-за Maybach с Пугачевой на перроне 21:41
Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета 21:30
Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд постановил забрать храм у украинского патриархата в Симферополе

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Длившаяся больше четырех месяцев судебная тяжба о помещении в центре крымской столицы, где проводили свои богослужения представители так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), завершилась не в пользу раскольников.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крыму культовый комплекс "Зынджырлы медресе" передали муфтияту

Решение размещено на официальном сайте Арбитражного суда Крыма.

Суд постановил расторгнуть договор аренды части здания, раннее принадлежавшего Симферопольскому высшему военно-политическому училищу, и вернуть недвижимость в собственность государства. Напомним, с 2002 года в этих помещениях находился храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

Еще в 2017 году суд постановил вернуть министерству имущественных и земельных отношений Крыма, расположенные на первом этаже здания помещения площадью 112,6 квадратных метров. Теперь суд вынес вердикт о возврате государству еще 1016 квадратных метров на втором и третьем этажах того же здания. Помимо этого, арендаторы должны уплатить 12000 рублей госпошлины.

Стоит отметить, что политического подтекста в решении судей нет. Министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина не раз заявляла, что представители этой ветви церкви могли бы оставить за собой помещение при условии юридической регистрации в правовом поле РФ. В этом случае УПЦ КП могла бы получить помещения не в аренду, поскольку это не предусмотрено законом, а в постоянное пользование.

Интересно, что все это время, в здании о котором идет речь, официально находилось ООО "КПДЦ", основным видом деятельности которого значилась розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам