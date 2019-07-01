В Волгоградской области задержана банда автоугонщиков

Под Волгоградом полицейские задержали пятерых человек, подозреваемых в кражах автомобилей. Об этом сообщили в МВД России.

По данным полиции, угонщики совершали преступления в ночное время, объектами угонов были новые иномарки, сигнализацию на которых члены банды отключали с помощью специальных устройств.

Чтобы в дальнейшем без проблем продать краденые машины, их VIN-номер изменялся. В правоохранительных органах сейчас известно об одиннадцати преступлениях, совершенных бандой. Угонщикам удалось украсть четыре иномарки, из которых три были проданы. Семь случаев классифицируются как попытка угона.

Подозреваемые задержаны бойцами Росгвардии, при обысках в их гаражах была изъята специальная техника, автомобильные номера угнанных машин и радиостанции. Задержанные находятся под стражей.