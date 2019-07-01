В Волгоградской области задержана банда автоугонщиков

Новости

В Краснодаре на служебном посту скончался полицейский 14:28
Названы города с самым высоким ростом коммунальных тарифов 14:27
Экс-чиновник из Дагестана получил срок за взятки 14:25
В Кремле переадресовали к военным вопрос про удары коалиции по Сирии 14:24
Град превратил мексиканские города в Антарктиду 14:21
Томские ученые перевернули представление о древней металлургии 14:15
Под Псковом в ДТП с тепловозом пострадали шесть человек 14:14
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий 14:13
В Екатеринбурге встретились владельцы старинных мотоциклов 14:12
Фанаты "Локомотива" написали обращение к руководству футбольного клуба 14:05
В Японии появилась первая жертва ливневых дождей 14:02
В Кремле приветствовали встречу Трампа с Ким Чен Ыном 14:02
Свердловчанка решила сжечь сотовую вышку, поверив видео о ее вреде 14:02
Путин с Эрдоганом обсудили новый саммит с Ираном по Сирии 14:00
Сколько стоят самые популярные премиальные автомобили российского рынка 14:00
Комикс Нила Геймана "Песочный человек" станет телесериалом 13:55
В Кремле готовы ответить на вопросы Катамадзе 13:54
В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы 13:46
Ученые выяснили, что игровая зависимость нейтрализует алкогольную 13:40
В Кремле не стали прогнозировать вероятность приглашения папы римского 13:29
В Кузбассе мать с ребенком утонули в реке 13:26
Пострадавшие от наводнения в Приангарье начали получать выплаты 13:20
Фонд памяти группы Дятлова попросил СК о расследовании трагедии 13:13
"Мстителям" не удалось обойти "Аватар" со второй попытки 13:10
Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области задержана банда автоугонщиков

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Под Волгоградом полицейские задержали пятерых человек, подозреваемых в кражах автомобилей. Об этом сообщили в МВД России.

Фото: iStock
Житель Краснодара угнал машину, попав под дождь с собакой

По данным полиции, угонщики совершали преступления в ночное время, объектами угонов были новые иномарки, сигнализацию на которых члены банды отключали с помощью специальных устройств.

Чтобы в дальнейшем без проблем продать краденые машины, их VIN-номер изменялся. В правоохранительных органах сейчас известно об одиннадцати преступлениях, совершенных бандой. Угонщикам удалось украсть четыре иномарки, из которых три были проданы. Семь случаев классифицируются как попытка угона.

Подозреваемые задержаны бойцами Росгвардии, при обысках в их гаражах была изъята специальная техника, автомобильные номера угнанных машин и радиостанции. Задержанные находятся под стражей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин с Эрдоганом обсудили новый саммит с Ираном по Сирии
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
В команде Зеленского "разрешат" Донбассу говорить по-русски
В Польше появится американский центр подготовки солдат
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи