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1 июля 2019 г. 18:55
"Родина"
Текст: Александр Ярошенко
Родина - № 7(719)

Белый клин у желтого моря

"Родина" почтила память погибших воинов на русском кладбище в Даляне
От центра многомиллионного китайского Даляня до русского погоста минут тридцать на такси. Очередной поворот дороги, змейкой вьющейся между пестрых кварталов, и машина притормаживает у монумента в честь победы китайского народа над японскими милитаристами.
Священник Андрей Букреев с матушкой Еленой. Фото: Александр Ярошенко
Священник Андрей Букреев с матушкой Еленой. Фото: Александр Ярошенко

А в паре десятков метров за ним - ворота кладбища, которое здесь называют русским.

В Токио почтили память Рихарда Зорге

Ряды вечнозеленой туи, словно часовые, вытянулись у могил. Но глаза сразу упираются в белоствольную березу, склонившую ветви до самой земли. Кресты, обелиски, редкие фотографии. Почти на каждом памятнике - строчки родной кириллицы...

- Кладбище привели в порядок в 2008 году, раньше оно было в удручающем состоянии, а теперь здесь душа лечится,- говорит Андрей Бухтеев, которого здесь большинство русских людей называют уважительным словом "батюшка". Он живет в Даляне больше двадцати лет, приехал с женой "по бизнесу".

- Нашим сердцам не хватало Бога, стали с друзьями собираться на домашнюю молитву. Спустя несколько лет я поступил на заочное обучение в Хабаровскую семинарию. Недавно меня рукоположили во священники.

На высоком сером кресте выбито: "Здесь покоятся 1785 прахов..." Население большого российского села лежит под крестом - моряки, погибшие в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Спустя десятилетия водолазы подняли их останки с затонувших кораблей.

А рядом неприметная могильная плита и несколько строчек на ней, вместивших одну человеческую жизнь.

Фото: Представлены Российским военно-историческим обществом
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"Михаил Семенович Козлов, подшкипер I статьи минного транспорта "Енисей". Уроженец Вологодской области..." Вологодский парнишка навсегда остался двадцатидвухлетним.

Черный камень сторожит покой сестры милосердия Екатерины Ильиничны Ядреневой, спасавшей наших солдат и офицеров на той войне. После войны она осталась жить в Порт Артуре. Умерла в 1945 году. Жила тихо, уединенно, одиноко. Ее хоронили со всеми воинскими почестями советские солдаты, внуки тех, кого спасала она...

Кажется, что знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии" написан именно про этот клочок русской земли в китайском местечке Люйшунь, которое для русского уха более привычно как Порт-Артур. На этом погосте нет ни "красных", ни "белых". Белые здесь - только надгробья, выстроившиеся лебединым клином у самой кромки Желтого моря.

ИЗ АРХИВА "РОДИНЫ"

В Даляне находится самое большое русское кладбище в Китае. Здесь похоронены русские воины, погибшие при защите Китайской Восточной железной дороги (1899-1901) и Порт-Артура (1904-1905), при освобождении Северо-Восточного Китая во время Второй мировой войны (1945) и в воздушных боях "корейской войны" (1950-1953). Последний приют нашли в Даляне около 20 тысяч наших соотечественников.

Темы дня:
#Китай
#память
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