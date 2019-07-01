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01.07.2019 12:55
Рубрика: В мире

В Польше появится американский центр подготовки солдат

Текст: Юрий Когалов

Польша создаст центр боевой подготовки для американских солдат. Как сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

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"В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - приводит слова министр Польское радио.

В настоящее время в Польше размещен батальон НАТО (около тысячи человек), а также на ротационной основе американская танковая бригада (порядка 3,5 тысячи военнослужащих). В прошлом месяце стало известно, что Вашингтон намерен увеличить численность своего контингента еще на тысячу человек (одни будут переброшены из Германии). Кроме того, США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Варшава обязалась за свои средства создать необходимую для дополнительных солдат инфраструктуру, построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".

Напомним, Польша является одним из самых активных членов НАТО, призывающих к наращиванию военной мощи на восточном фланге альянса. Варшава настаивает на создании постоянной военной базы США на своей территории.

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