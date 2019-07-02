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02.07.2019 20:15
Рубрика: Общество

О чем Капица спорил с Берией

Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 143(7901)
Петр Леонидович Капица родился 8 июля 1894 года, 125 лет тому назад. В 1921-м он был командирован за границу, работал в Англии, в Кавендишской лаборатории, сохранив советское гражданство.
Человек слаб, дьявол силен, но Капица доказал, что и с ним можно справиться. Фото: РИА Новости Человек слаб, дьявол силен, но Капица доказал, что и с ним можно справиться. Фото: РИА Новости
Человек слаб, дьявол силен, но Капица доказал, что и с ним можно справиться. Фото: РИА Новости

В 1931-м времена были сравнительно вегетарианскими, Капица часто навещал оставшихся в Советском Союзе родных. Однажды Капица возвращался в Англию. Туда же ехал из поездки по СССР Бернард Шоу, которого большевики принимали как бога. Выпив для храбрости вина, Капица решил познакомиться с Шоу. Общего языка они не нашли - Шоу не хотел слышать о том, что в СССР диктатура. Он принял Капицу за проходимца и позже наводил о нем справки в Кембридже. Через три года после этого Капица навсегда простился с Англией. Во время очередной поездки в СССР его не выпустили обратно.

О научных заслугах Капицы написаны книги. Но у него был и другой редкий дар: Капица умел жить не по лжи даже в невозможной для этого ситуации.

Легко осуждать политический строй СССР за границами Страны Советов, в комфорте и безопасности международного вагона. Страшно отстаивать свою точку зрения в диалогах со Сталиным и Берией.

Фото: pixabay.com
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Первый его уважал, второй ненавидел - Капица и Берия разошлись во взглядах на то, как надо развивать атомный проект. По легенде, Сталин убрал Капицу со всех постов, сказав Берии: "Я тебе его сниму, но ты его не трогай". Споров с самым высоким политическим руководством Петр Леонидович не боялся. Сталин его за это ценил, Хрущев был поражен тем, что Капица отказался работать в военной области. Чтобы остаться свободным человеком в несвободной стране, надо было быть гением.

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