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02.07.2019,  
17:49
Текст:  Олег Корякин

F-35 уходит в штопор: Турция может купить Су-57 вместо самолетов США

Похоже, российские комплексы С-400 основательно "закрыли" небо Турции для американских F-35. И пока Конгресс грозит Анкаре запретом на закупку "невидимок", та все чаще поглядывает в сторону новейших истребителей Су-57.

Тревожные новости британскому изданию Bloomberg сообщили близкие к ОПК турецкие чиновники, пожелавшие остаться неизвестными. Их страна в ожидании санкций готовит запасы американских военных запчастей, а параллельно планирует производить совместно с Россией баллистические ракеты.

И еще один страшный сон НАТО - Анкара в качестве альтернативы самолетам F-35 рассматривает российские истребители.

Ранее высокопоставленные представители Минобороны Турции уже намекали, что речь идет о Су-57.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Все это происходит на фоне резких заявлений американской стороны. В статье приводятся высказывания Председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиота Энгеля о том, что договор о закупке C-400 "ставит под угрозу НАТО и собственную национальную безопасность".

В США уже давно высказывали опасения о том, что чувствительный С-400 сможет собирать разведанные об истребителях F-35, если они окажутся по соседству.

Этим и мотивирован отказ поставлять Анкаре новейшие "невидимки". К слову, в резолюции помимо этих истребителей упоминается и другая военная техника, на которую могут быть введены санкции. Это? в частности? тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook, многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk и истребитель F-16.

 

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