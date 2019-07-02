Кабмин поддержал проект о наделении полиции правом объявлять предостережения

Правительство поддержало законопроект, который наделяет полицию правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Поправки в Федеральный закон "О полиции" внесены на рассмотрение Государственной Думы рядом депутатов.

В кабинете министров согласились, что предлагаемые изменения направлены на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел.