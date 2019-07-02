Макгрегор бросил вызов Мейвезеру

Звезда смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор принял участие в Bottle Cap Challenge и бросил вызов титулованному американскому боксеру Флойду Мейвезеру.

Суть акции заключается в том, что ее участник ударом ноги аккуратно сбивает крышку с пластиковой бутылки и записывает это на видео, после чего выкладывает запись в интернет. На видеозаписи, опубликованной в микроблоге Макгрегора в Twitter, боец ММА исполнил трюк с крышкой бутылки и затем приветствовал британского актера Джейсона Стетхэма, который принял участие в акции ранее.

"Отличная работа, Джейсон. Открываю эту бутылку за тебя. Номинирую Флойда Мейвезера", - прокомментировал Магрегор свою успешную попытку.

Хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов также включился в Bottle Cap Challenge, однако открыл бутылку не ударом ноги, а броском шайбы. Запись трюка в его исполнении размещена в официальном микроблоге казанского клуба в Twitter.