На День независимости Трамп покажет американцам танки

Настоящие танки впервые покажут в столице США во время празднования Дня независимости.

"У нас будет особенное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было. На улице будут выставлены танки", - пообещал американский лидер Дональд Трамп. По данным CNN, тяжелую технику разместят на аллее, которая тянется от здания конгресса до мемориала Аврааму Линкольну.

"У нас есть новейшие танки "Шерман" и новейшие танки "Абрамс", - добавил хозяин Белого дома. Участие военной техники в праздновании Дня независимости обойдется бюджету менее чем в один миллион долларов.