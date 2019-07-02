Началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов"

Обещанный приквел франшизы "Гремлины" - вопрос окончательно решенный: съемки стартовали. Об этом сообщает Variety.

Правда, что, несомненно, часть поклонников огорчит, тут нужно сделать важное уточнение: речь идет об анимационном сериале. В первом сезоне которого заявлены десять получасовых эпизодов. Официальное название - "Гремлины: Тайны могвая" (Gremlins: Secrets of the Mogwai).

Согласно обнародованной информации, проект, события которого развернутся в двадцатых годах прошлого века, готовится для стримингового сервиса WarnerMedia (пока без даты премьеры).

В центре истории - десятилетний Сэм Винг, тот самый будущий мистер Винг, продавец из Шанхая, у которого в оригинальной ленте был куплен могвай.

Сэму предстоит объединиться с молодым могваем Гизмо и уличной ворoвкой Эль, дабы отправиться в насыщенное опасностями путешествие по Китаю, в процессе сражаясь с разного рода монстрами и духами, представителями национального фольклора. "В стремлении вернуть Гизмо и отыскать легендарное сокровище друзей преследует жаждущий власти промышленник и его непрерывно множащаяся армия злых гремлинов", - грозно сообщает синопсис.

Сценарий пишет Це Чун ("Однажды в сказке", "Готэм").