Такие действия подверглись единогласному осуждению со стороны международного сообщества. Однако в США, Великобритании и ЕС под предлогом свободы и защиты прав человека призвали к обеспечению так называемого права на мирный протест. Подобные ни чем не прикрытые проявления политики двойных стандартов не что иное, как грубое вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая в целом. Китайская сторона выразила по этому поводу решительное недовольство.

Некоторые особо "голосистые" товарищи на Западе, наверное, уже забыли, как полиция боролась с беспорядками в их странах, задерживая протестующих. Например, после того, как в 2014 году полицейские городка Фергюсон американского штата Миссури расстреляли одного молодого человека африканского происхождения, в городке прошли масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Вооруженные до зубов американские полицейские вышли на улицы для подавления беспорядков, что было названо в американских СМИ, как "зона конфликта". В отношении произошедшего в Сянгане страны Запада откровенно поддерживают начавшийся хаос. Эти действия двойного стандарта грубо нарушают международное право и основные нормы международных отношений. Они не только вредят суверенитету и безопасности КНР, но и дают возможность людям более ясно видеть, как внешние силы под предлогом защиты свободы и прав человека пытаются разрушить политику "одна страна - две системы" в Сянгане, и, в конце концов, сдерживать развитие Китая.

Сянганцы ни в коем случаем не допустят, чтобы ситуация вышла из-под контроля. После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая темпы развития этого особого административного района постоянно находится в первых рядах развитых экономик мира. Им удалось успешно противостоять ударам финансовых кризисов в Азии и в мире. Сянган был назван рядом международных рейтинговых агентств и финансовых организаций одной из самых свободных экономик и одним из районов мира, обладающий самой высокой конкурентоспособностью. Как отметили сянганские СМИ: "Политика "одна страна - две системы" представляет огромные преимущества для развития Сянгана. Она, с одной стороны, позволила Сянгану разделить достижения от развития государства, а с другой стороны, обеспечила сянганцев всеми правами и свободами.

Позиция китайского правительства ясна: ситуация в Сянгане относится исключительно к внутренним делам КНР, любые иностранные государства или организации не имеют права в нее вмешиваться. Решимость и силу воли Китая по защите государственного суверенитета нельзя недооценивать. Никакие попытки вмешательства в дела Сянгана и внутренние дела Китая не добьются успеха.