Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Китая

Новости

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
Россия заплатила взнос в Совет Европы 18:11
Представитель Пугачевой рассказал про "Газель" чемоданов певицы 18:10
Чем покорили участников Европейских игр белорусские волонтеры 18:06
Сотрудницу волгоградского колледжа поймали на продаже липовых дипломов 18:06
Началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов" 18:05
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле 18:00
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру 17:51
Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга 17:46
В Афинах россиянка скончалась от инсульта 17:44
В Крыму туриста унесло на 800 метров от берега 17:35
В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте 17:31
СМИ: Лайма Вайкуле не встретила Пугачеву и Галкина в Риге 17:27
В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского 17:22
Благодаря старым аэроснимкам в Испании нашли древние римские лагеря 17:16
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную управляемую ракету 17:11
Эксперты выяснили, какие среднеразмерные кроссоверы выгоднее покупать 17:07
Путин поручил принять меры для устранения невыплат по зарплатам 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 17:37
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Китая

В годовщину возвращения Сянгана (Гонконга) под юрисдикцию КНР (1 июля), радикалы взяли штурмом здание законодательного собрания особого административного района (ОАР) Сянгана, разбив бронированные стекла. Эти насильственные действия серьезно нарушили правопорядок и общественную стабильность в Сянгане, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
После перехода под юрисдикцию КНР экономика Сянгана пошла в гору. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая После перехода под юрисдикцию КНР экономика Сянгана пошла в гору. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
После перехода под юрисдикцию КНР экономика Сянгана пошла в гору. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Такие действия подверглись единогласному осуждению со стороны международного сообщества. Однако в США, Великобритании и ЕС под предлогом свободы и защиты прав человека призвали к обеспечению так называемого права на мирный протест. Подобные ни чем не прикрытые проявления политики двойных стандартов не что иное, как грубое вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая в целом. Китайская сторона выразила по этому поводу решительное недовольство.

Некоторые особо "голосистые" товарищи на Западе, наверное, уже забыли, как полиция боролась с беспорядками в их странах, задерживая протестующих. Например, после того, как в 2014 году полицейские городка Фергюсон американского штата Миссури расстреляли одного молодого человека африканского происхождения, в городке прошли масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Вооруженные до зубов американские полицейские вышли на улицы для подавления беспорядков, что было названо в американских СМИ, как "зона конфликта". В отношении произошедшего в Сянгане страны Запада откровенно поддерживают начавшийся хаос. Эти действия двойного стандарта грубо нарушают международное право и основные нормы международных отношений. Они не только вредят суверенитету и безопасности КНР, но и дают возможность людям более ясно видеть, как внешние силы под предлогом защиты свободы и прав человека пытаются разрушить политику "одна страна - две системы" в Сянгане, и, в конце концов, сдерживать развитие Китая.

Сянганцы ни в коем случаем не допустят, чтобы ситуация вышла из-под контроля. После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая темпы развития этого особого административного района постоянно находится в первых рядах развитых экономик мира. Им удалось успешно противостоять ударам финансовых кризисов в Азии и в мире. Сянган был назван рядом международных рейтинговых агентств и финансовых организаций одной из самых свободных экономик и одним из районов мира, обладающий самой высокой конкурентоспособностью. Как отметили сянганские СМИ: "Политика "одна страна - две системы" представляет огромные преимущества для развития Сянгана. Она, с одной стороны, позволила Сянгану разделить достижения от развития государства, а с другой стороны, обеспечила сянганцев всеми правами и свободами.

Позиция китайского правительства ясна: ситуация в Сянгане относится исключительно к внутренним делам КНР, любые иностранные государства или организации не имеют права в нее вмешиваться. Решимость и силу воли Китая по защите государственного суверенитета нельзя недооценивать. Никакие попытки вмешательства в дела Сянгана и внутренние дела Китая не добьются успеха.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение