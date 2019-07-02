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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Изображения орлов украсили стекла вестибюлей московского метро

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Силуэты хищных птиц разместили на стеклах вестибюлей станций метро. Всего наклеено 290 наклеек на 21 станции. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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По данным пресс-службы, основная задача этой акции сохранить жизнь мелким птицам, поскольку пернатые часто не замечают большие стекла и бьются о них, погибая. Темные силуэты хищных птиц будут отпугивать городских пернатых, которые будут менять направление полета. Кроме этого, на станциях станет чище, так как близко подлетать или сидеть под крышами вестибюлей птицы не смогут, а значит и территория около станций будет чистой.

Первые стикеры разместили на стеклах павильонов станций метро "Ботанический сад", "Медведково", "Лесопарковая" и других, расположенных недалеко от парков и скверов.

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