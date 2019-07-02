Москвичей ждет последний теплый день на этой неделе

В столичном регионе во второй день июля температура воздуха достигнет отметки +24 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, влиять на погоду будут атмосферные фронты северо-атлантического циклона. Благодаря такому влиянию сильного прогрева воздуха не случится из-за ветра в порывах до 15 м/с, а также кратковременных дождей, которые могут временами идти в регионе. Атмосферное давление останется пониженнным - 739 мм рт ст. В вечерние часы температура воздуха не ниже +15.

По долгосрочному прогнозу погоды вплоть до конца недели воздух не станет прогреваться выше +17...+19 градусов в дневные часы, ночью ближе к выходным столбик термометра может понизиться до +10.

Кстати, в этот день, 2 июля, в 1890 году воздух прогрелся до +31,9, а в 1886 году было на термометрах +1,3.