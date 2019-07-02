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02.07.2019 22:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Так удобнее

Парковочные разрешения многодетным семьям будут действовать три года
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 142(7900)
С года до трех лет увеличен срок действия парковочных разрешений для многодетных семей. Такое решение принято вчера на заседании президиума правительства Москвы. В документе говорится, что сделано это с целью дальнейшего развития единого парковочного пространства и улучшения условий его использования. На самом деле родителям больших семей просто намного удобнее не ходить с бумагой каждый год, чтобы продлить разрешение, а сразу оформить его на три года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заседании президиума прозвучали цифры: в настоящее время из 147 тысяч семей в городе - 75,5 тысячи многодетные. Все они пользуются парковочными разрешениями, причем каждая третья семья - ежедневно.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Кроме того, собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут теперь подтвердить свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через Портал госуслуг и не ходить для этого в центры госуслуг "Мои документы" или к нотариусу, чтобы заверить его.

Еще одно новшество наверняка порадует многодетные семьи и резидентов. Действие их парковочного разрешения не будут сразу приостанавливать, если кто-то из них вовремя не заплатит штраф или не заметит, что срок действия разрешения истек. Теперь им об этом напомнят - либо через "личный кабинет" на Портале госуслуг, либо с помощью СМС, электронной почты, через приложение "Парковки Москвы".

Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку начнут принимать с 12 июля текущего года, подчеркнули в мэрии.

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