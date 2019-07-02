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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Адреса на старте

Утверждены еще шесть площадок для переселенцев
Текст: Анна Полтавцева
Российская газета - Столичный выпуск № 142(7900)
Шесть адресов добавилось в перечне "стартовых" площадок по проекту программы реновации жилья в Москве. Об этом доложил вчера на заседании президиума московского правительства заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что площадки расположены в четырех округах - Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном. Находятся они в пяти районах - Лосиноостровском, Марфино, Перово, Котловке и Хорошево-Мневниках. Проектировать и строить там дома взамен снесенных пятиэтажек планируется начать после 2022 года.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Таким образом всего в городе подобрано уже 329 "стартовых" площадок, которые дадут первые 4,8 млн кв. м из 15 млн кв. м, включенных в программу реновации. Работа по подбору мест под новое жилье будет продолжаться.

Напомню, с момента старта программы в 2017 году в Москве построено и введено уже 43 дома. Всего же, напомню, за 15 лет предстоит расселить 5173 пятиэтажки. За первые три года мэр поставил задачу построить 6 миллионов квадратных метров для жителей, чьи дома пойдут под снос. Это даст возможность на их месте начать новое строительство и таким образом обеспечить волновое переселение. Первые дома для переселенцев, которые были построены ранее, городу приходилось приспосабливать к стандартам, заложенным под реновацию. А сейчас они строятся уже по проектам, адресованным непосредственно участникам реновации, которые сами проголосовали за нее.

Список новых утвержденных площадок можно посмотреть на сайте "РГ".

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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