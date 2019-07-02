Шесть адресов добавилось в перечне "стартовых" площадок по проекту программы реновации жилья в Москве. Об этом доложил вчера на заседании президиума московского правительства заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что площадки расположены в четырех округах - Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном. Находятся они в пяти районах - Лосиноостровском, Марфино, Перово, Котловке и Хорошево-Мневниках. Проектировать и строить там дома взамен снесенных пятиэтажек планируется начать после 2022 года.

Таким образом всего в городе подобрано уже 329 "стартовых" площадок, которые дадут первые 4,8 млн кв. м из 15 млн кв. м, включенных в программу реновации. Работа по подбору мест под новое жилье будет продолжаться.

Напомню, с момента старта программы в 2017 году в Москве построено и введено уже 43 дома. Всего же, напомню, за 15 лет предстоит расселить 5173 пятиэтажки. За первые три года мэр поставил задачу построить 6 миллионов квадратных метров для жителей, чьи дома пойдут под снос. Это даст возможность на их месте начать новое строительство и таким образом обеспечить волновое переселение. Первые дома для переселенцев, которые были построены ранее, городу приходилось приспосабливать к стандартам, заложенным под реновацию. А сейчас они строятся уже по проектам, адресованным непосредственно участникам реновации, которые сами проголосовали за нее.

Список новых утвержденных площадок можно посмотреть на сайте "РГ".