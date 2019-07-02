В столичный регион идет гроза с градом и усилением ветра

В столичном регионе в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, усиление ветра, а также град и гроза. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

По данным спасателей, предупреждение об ухудшении погоды будет действовать до 21.00 вторника, 2 июля. До этого времени в регионе ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с, локальные и сильные дожди, местами возможен град. В Москве предупреждение об ухудшении погоды действует до 18.00 сегодняшнего дня.

Во избежание происшествий, спасатели рекомендуют на дороге держать дистанцию, снизить скорость движения и парковать автомобили вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Пешеходам не рекомендовано выходить из дома, закрыть окна, на улице обходить шаткие конструкции и не прятаться от дождя за деревьями, чтобы не стать жертвой несчастного случая.