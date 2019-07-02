Бурятия примет 160 пострадавших от паводка детей из Иркутской области

Летние лагеря Бурятии готовы принять 160 детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.

"Отдых планируется организовать на 21 день в четырех детских оздоровительных лагерях Заиграевского, Тарбагатайского и Кабанского районов. Все затраты по размещению детей в сопровождении взрослых республика берет на себя", - написал на своей странице в Facebook Алексей Фишев, пресс-секретарь главы региона Алексея Цыденова.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области погибли 14 человек. Еще 13, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести, 201 человек госпитализирован.