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02.07.2019 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бурятия примет 160 пострадавших от паводка детей из Иркутской области

Текст: Юлия Гарднер

Летние лагеря Бурятии готовы принять 160 детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.

Фото: Госкорпорация Роскосмос
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области

"Отдых планируется организовать на 21 день в четырех детских оздоровительных лагерях Заиграевского, Тарбагатайского и Кабанского районов. Все затраты по размещению детей в сопровождении взрослых республика берет на себя", - написал на своей странице в Facebook Алексей Фишев, пресс-секретарь главы региона Алексея Цыденова.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области погибли 14 человек. Еще 13, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести, 201 человек госпитализирован.

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