Во Владивостоке актер получил травму на рабочем месте

Во Владивостоке на рабочем месте травмы получил 25-летний актер Приморского краевого драматического театра молодежи, сообщила Федерация профсоюзов Приморского края.

Как выяснилось, молодому человеку на ногу упал груз для склеивания реквизита для спектакля. Артист получил перелом и сейчас находится на реабилитации.

Как отмечают в Федерации профсоюзов, за неделю в Приморье были зарегистрированы два несчастных и два смертельных случая на рабочих местах. Их представители расследуют эти происшествия. Об одном из них "РГ" писала - во Владивостоке собаки загрызли насмерть сторожа монтажного управления.