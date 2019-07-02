Житель Магадана извинился за надпись "город-отстой" на баннере

Один из хулиганов, написавших на баннере при въезде в Магадан "город отстой" извинился перед мэром за сделанное. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в сквере Морском ко мне подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись "Магадан - город золотой", - приводятся в сообщении слова мэра Юрия Гришана.

Он добавил, что повсюду в городе установлены камеры видеонаблюдения, поэтому вандалам не удастся уйти от ответственности.

Напомним, в апреле женщина 1989 года рождения и местный житель 2001 года рождения испортили праздничную вывеску, установленную в поселке Сокол к 90-летию Магадана, на выезде из аэропорта, где значилось, что "Магадан - город золотой".

Это вызвало волну возмущения среди местных жителей. На молодых людей завели уголовное дело о вандализме.

Теперь в поселке Сокол будет написано "Международный аэропорт города Магадана "Сокол" имени В.С. Высоцкого".