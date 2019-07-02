Chevrolet представил две "дерзкие" спецверсии Camaro

Chevrolet представил две специальные версии Camaro 2019-го модельного года для России. Новинки имеют турбированный двухлитровый двигатель Camaro мощностью 238 лошадиных сил, до ста километров в час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Chevrolet Camaro Shock Edition представлен в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове. Сиденья авто сделаны из черной кожи. В России будет всего 30 таких машин.

Camaro Black Edition - в черном цвете, также с декоративными полосами на кузове и черным кожаным салоном. Кроме того, в интерьере есть элементы отделки красного цвета. Для России предоставлено 20 машин этой серии.

- За последний год мы увидели рост интереса к Chevrolet Camaro: продажи выросли на 35% за январь-май 2019 года по сравнению с прошлым периодом. Именно поэтому мы создали специальные версии маслкара для российских поклонников, - сказал генеральный директор GM Россия Эктор Вилларреал.

Кстати, новый дизайн Camaro 2019 повышает производительность машины. Дело в том, что элементы решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера спроектировали так, что они оптимизируют воздушный поток для охлаждения компонентов и уменьшают аэродинамическое сопротивление и подъемную силу.

Рекомендованная розничная цена для Chevrolet Camaro Shock Edition - 3 415 000 рублей, для Chevrolet Camaro Black Edition - 3 315 000 рублей. Продажи в дилерских салонах России начались с июля этого года.