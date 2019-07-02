Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле

Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин. Друзья и родственники собирают деньги, чтобы вернуть ее тело на родину. Об этом в соцсетях сообщила подруга умершей Гульнара Нуриева.

- 25 июня в Афинах в отеле нашли бездыханное тело нашей подруги. Позже мы узнали, что она умерла от инсульта мозга, - написала женщина. - Информация дошла до нас только через три дня. Почему-то полиция Греции сразу не связалась с консульством, никто не вышел на связь с родителями или родственниками.

Информацию о смерти россиянки подтвердили в российском посольстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что данные о криминальных обстоятельствах гибели отсутствуют.

По словам Гульнары Нуриевой, похоронное бюро в Греции готово организовать доставку тела в Россию за четыре тысячи евро. Близкие умершей открыли счет для сбора средств.