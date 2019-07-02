В Прикамье параплан упал на автомобиль

Следственный комитет начал доследственную проверку информации, которая появилась в региональных СМИ: в городе Кунгур Пермского края двое молодых людей на параплане с высоты упали на автомобиль.

Как пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России, по предварительным данным, с аэродрома на параплане "Магнум" вылетели двое молодых людей. Во время приземления пилот попал в зону турбулентности, его откинуло ветром на припаркованный на аэродроме автомобиль.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы происшествия, а также пилот и собственник автомобиля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.