В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского

Новости

Hyundai провела рестайлинг кроссовера Creta 20:11
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6% 20:00
Российский миллиардер арендовал "Форт Боярд" для празднования юбилея 19:58
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову 19:48
В 2020 году в Заполярье начнут строить сооружения для газовых проектов 19:36
Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона 19:14
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
Россия заплатила взнос в Совет Европы 18:11
Представитель Пугачевой рассказал про "Газель" чемоданов певицы 18:10
Чем покорили участников Европейских игр белорусские волонтеры 18:06
Сотрудницу волгоградского колледжа поймали на продаже липовых дипломов 18:06
Началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов" 18:05
На фестивале "Сабантуй" снимут кулинарное телешоу 18:00
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле 18:00
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру 17:51
Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга 17:46
В Афинах россиянка скончалась от инсульта 17:44
В Крыму туриста унесло на 800 метров от берега 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского

Текст: Виталий Ахмеров

Днем 26 июня в магазине на улице Аэропорт в Саратове мужчина напал на полицейского, попытавшись задушить его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространила пресс-служба СУ СК России по региону.

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Жертвой нападения стал сотрудник одного из подразделений местной ГИБДД. Нападавший - 36-летний житель Кемеровской области, оказавшийся в Саратове проездом. Как видно на опубликованной пресс-службой записи с камер видеонаблюдения, мужчина подошел к полицейскому, который был одет в служебную форму, сзади, когда тот рассчитывался за покупки на кассе. Нападавший схватил жертву рукой за шею и стал душить, пока ему не помешал другой посетитель магазина. Сообщается, что в результате нападения полицейский потерял сознание.

- Персонал магазина вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия, - добавили в СУ СК. - Он задержан. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь ПФО Саратовская область СФО Кемеровская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение