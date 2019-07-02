В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского

Днем 26 июня в магазине на улице Аэропорт в Саратове мужчина напал на полицейского, попытавшись задушить его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространила пресс-служба СУ СК России по региону.

Жертвой нападения стал сотрудник одного из подразделений местной ГИБДД. Нападавший - 36-летний житель Кемеровской области, оказавшийся в Саратове проездом. Как видно на опубликованной пресс-службой записи с камер видеонаблюдения, мужчина подошел к полицейскому, который был одет в служебную форму, сзади, когда тот рассчитывался за покупки на кассе. Нападавший схватил жертву рукой за шею и стал душить, пока ему не помешал другой посетитель магазина. Сообщается, что в результате нападения полицейский потерял сознание.

- Персонал магазина вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия, - добавили в СУ СК. - Он задержан. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".