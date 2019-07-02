В Тольятти в суд силой пытались ворваться несколько человек

В здание Комсомольского районного суда Тольятти силой попыталась проникнуть группа из семи человек. Судебные приставы задержали нарушителей, сообщили во вторник в УФССП России по Самарской области.

Инцидент произошел на первом посту в здании суда. Семеро человек попытались пройти в учреждение по не действительным на территории России документам. Между тем, в суды можно попасть только по документам, удостоверяющим личность на территории страны. Таких у группы граждан не оказалось. Из-за чего судебный пристав не пропустил людей внутрь.

Тогда они попытались проникнуть силой. В итоге их задержали. Теперь они заплатят штраф до тысячи рублей каждый по статье КоАП РФ "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУДПС". Кроме того, правоохранители начали проверку по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

УФССП России по региону напоминает, что посетителям зданий суда нужно соблюдать правила, установленным для сохранности их жизни и здоровья. Одно из них - выполнение требований о предъявлении судебным приставам на пропускном посту документов, удостоверяющих личность.