В зону подтопления в Приангарье прибыли плавающие транспортеры

В Тулун Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа. Это около 50 военнослужащих - военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.

Также в зоне наводнения для помощи пострадавшим находятся более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 - плавающие транспортеры. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО министерства обороны РФ.

Ранее в район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Разведку с воздуха ведут два расчета беспилотников.

- Эти силы будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших, - пояснили в ведомстве.

Кстати

По последним данным, из-за наводнения в Иркутской области, 14 человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести. 201 человек, в том числе 41 ребенок, госпитализирован.