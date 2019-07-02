В Иркутской области четверых из 17 пропавших без вести нашли живыми

Из 17 человек, которые числились пропавшими без вести из-за сильного паводка в Иркутской области, четверо найдены живыми. Судьба еще 13 человек пока неизвестна.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Сообщается, что среди пропавших есть ребенок.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко подтвердил, что стихия унесла жизни 18 человек. Из-за наводнения, и вызванного им переохлаждения у людей, в больницы региона попали около 200 человек.

Поисково-спасательные работы, как патрулирование затопленной территории, продолжаются.